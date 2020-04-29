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Факти / Україна

Що таке громадське місце, де потрібно носити маски – пояснення Мінрегіону

Міністерство розвитку громад і територій України роз’яснило термін “громадське місце” у контексті дотримання маскового режиму.

На законодавчому рівні визначення терміна “громадське місце” є лише в законі України Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

До громадських місць відносяться такі об’єкти:

  • ліфти і таксофони;
  • приміщення і території закладів охорони здоров’я;
  • приміщення і території навчальних закладів;
  • дитячі майданчики;
  • приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • під’їзди житлових будинків;
  • підземні переходи;
  • транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
  • ресторани;
  • приміщення об’єктів культурного призначення;
  • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
  • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
  • приміщення підприємств, установ і організацій усіх форм власності;
  • приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • гуртожитку;
  • аеропорти і вокзали.

Читайте: Чому всіх зобов’язали носити маски в громадських місцях – пояснення МОЗ

Водночас, органам місцевого самоврядування на територіях, де встановлено карантин, зокрема, надається право встановлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня. Факти ICTV збирають всю актуальну інформацію про коронавірус і карантин в країні.

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