Що таке громадське місце, де потрібно носити маски – пояснення Мінрегіону

Міністерство розвитку громад і територій України роз’яснило термін “громадське місце” у контексті дотримання маскового режиму.

На законодавчому рівні визначення терміна “громадське місце” є лише в законі України Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

До громадських місць відносяться такі об’єкти:

ліфти і таксофони;

приміщення і території закладів охорони здоров’я;

приміщення і території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

ресторани;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

приміщення підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

гуртожитку;

аеропорти і вокзали.

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Водночас, органам місцевого самоврядування на територіях, де встановлено карантин, зокрема, надається право встановлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня. Факти ICTV збирають всю актуальну інформацію про коронавірус і карантин в країні.