Скасування карантину: Степанов закликав “потерпіти” два тижні

Кабінет міністрів уже має план поступового скасування обмежувальних заходів після 11 травня.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

– Послаблення можливе лише за умови скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби. Нам усім нині потрібно потерпіти ще два тижні, виконати усі вимоги карантину, – сказав він.

Степанов додав, що особливо небезпечним під час виходу країни з карантину є дозвіл на масові заходи.

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– Великі скупчення людей потенційно загрожують новими спалахами хвороби і продовженням карантину, – пояснив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.