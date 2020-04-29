Скасування карантину: Степанов закликав “потерпіти” два тижні

Кабінет міністрів уже має план поступового скасування обмежувальних заходів після 11 травня.
Про це заявив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.
– Послаблення можливе лише за умови скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби. Нам усім нині потрібно потерпіти ще два тижні, виконати усі вимоги карантину, – сказав він.
Степанов додав, що особливо небезпечним під час виходу країни з карантину є дозвіл на масові заходи.
Читайте: Кабмін має намір дозволити роботу продуктових і аграрних ринків
– Великі скупчення людей потенційно загрожують новими спалахами хвороби і продовженням карантину, – пояснив міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.