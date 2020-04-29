У двох працівників Хмельницької АЕС підтвердили коронавірус

На коронавірус захворіли двоє працівників Хмельницької атомної електростанції, яка знаходиться у місті Нетішин.

Наразі на Covid-19 продовжують тестувати контактних осіб. Крім того, проводиться щоденний обхід підрозділів АЕС з метою контролю протиепідемічних заходів та відслідковуються всі можливі контакти інфікованих працівників.

Станом на 29 квітня на території Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади лабораторно підтверджено дев’ять випадків коронавірусу, серед яких два у дітей.

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Крім того, на території ОТГ 115 осіб перебувають на самоізоляції, пять осіб – на обсервації. На сьогодні завершився період самоізоляції у 310 людей.

На Хмельницькій АЕС на лікарняному перебувають 14 працівників.

Нагадаємо, раніше мер Нетішина Олександр Супрунюк звинуватив у спалаху коронавірусу в місті представників церкви УПЦ МП.

Джерело: ХАЕС