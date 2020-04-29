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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні відкриють продуктові ринки: список обмежень

Херсон дозволить роботу місцевих продовольчих ринків, однак тільки за дотримання низки вимог.

Про це повідомили на офіційному сайті міста.

Відповідне рішення ухвалив виконком Херсонської міської ради.

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Серед вимог, яких необхідно буде дотримуватися, обов’язковими є:

  • наявність офіційної реєстрації продовольчого ринку як офіційного оператора харчових продуктів;
  • наявність у продавців, працівників ринку та відвідувачів засобів індивідуального захисту, а також забезпечення безконтактного температурного скринінгу;
  • дезінфекція контактних поверхонь кожні 3 години;
  • наявність антисептиків на кожному вході/в’їзді на ринок;
  • відстань між місцями торгівлі – не менше 3 м, а між покупцями в черзі – не менше 1,5 м;
  • на території торгівельних площ може перебувати не більше 1 відвідувача на 10 кв м;
  • встановлення захисних екранів між продавцями та покупцями.

Робочі години продуктових ринків обмежать: відкриття – не раніше 6.00, закриття – не пізніше 18.00.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, херсонські фермери влаштували акцію протесту та перекрили автомобільний міст з вимогою відкрити ринки.

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