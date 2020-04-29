У селі біля Львова виявили спалах коронавірусу

Спалах зараження коронавірусом зафіксували в селі Давидів Пустомитівського району.

Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

– У Давидові проводять посилені заходи щодо виявлення інфікованих і забезпечення порядку. Більше 20 інфікованих Covid-19 виявлено в селі Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби протягом дня проводять експрес-тестування жителів, – написав Козицький.

За його даними, медики встановлюють джерело заносу вірусу в населений пункт.

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Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків НС Івана Собка, в Давидові з 16.00 29 квітня до 06.00 4 травня введені обмеження на пересування і перебування людей у громадських місцях.

Крім того, повинні забезпечити функціонування спеціальних патрулів з контролю за виконанням карантинних вимог населенням на період дії обмежувальних заходів.

Також районна та сільська ради зобов’язані ухвалити рішення про режим обмеження в’їзду/виїзду з населеного пункту приватного транспорту і установки карантинних блокпостів.

До слова, на в’їзді до Каховки встановили блокпости. Місто закривається на карантин до 4 травня.