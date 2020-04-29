У Запорізькій області на травневі вихідні закриють проїзд до моря

У Запорізькій області посилюють карантинні заходи на святкові травневі вихідні.

У курортних районах встановлять додаткові контрольно-пропускні пункти та закриють проїзд до прибережної території Азовського моря.

Зокрема, з 8.00 30 квітня до 8.00 04 травня та з 8.00 8 травня до 23.59 11 травня місцева влада повинна організувати функціонування додаткових КПП на автомобільних шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря, з метою недопущення в’їзду без нагальної потреби громадян з інших районів області та регіонів держави.

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Крім того, на травневі свята громадянам не рекомендують виходити на вулицю без нагальної потреби. Також заборонять роботу громадського транспорту, крім з 5.00 до 10.00 та з 15.00 до 20.00 годин 1-3 травня та 9-11 травня.

До слова, раніше Факти ICTV писали, скільки відпочиватимуть українці на травневі свята.

Джерело: Запорізька ОДА