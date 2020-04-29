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Факти / Україна / Суспільство

У ЗСУ новий випадок коронавірусу – хворіють вже 52 військових

Станом на ранок 29 квітня в ЗСУ 52 людини хворіють на коронавірус.

За час пандемії в Збройних силах України одужали 20 осіб та 2 людини померли. Наразі на ізоляції перебувають 327 осіб.

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За минулу добу зафіксовано один новий випадок. Хворий перебуває  у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний.

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнтів одужали.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

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