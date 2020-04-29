У ЗСУ новий випадок коронавірусу – хворіють вже 52 військових

Станом на ранок 29 квітня в ЗСУ 52 людини хворіють на коронавірус.

За час пандемії в Збройних силах України одужали 20 осіб та 2 людини померли. Наразі на ізоляції перебувають 327 осіб.

Читайте: Комаровський назвав місця, де ризик зараження коронавірусом максимальний

За минулу добу зафіксовано один новий випадок. Хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний.

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнтів одужали.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України