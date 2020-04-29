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Факти / Україна

Україна відкриває 872 продуктові ринки – під наглядом інспекторів

В Україні невдовзі запрацюють 872 продовольчі ринки, однак на кожному з них буде по двоє інспекторів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.

Про це на брифінгу зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

– Останні декілька днів ми говорили щодо функціонування та відкриття продовольчих ринків. Завтра відповідна постанова буде опублікована в Урядовому кур’єрі, після чого діяльність продовольчих ринків в Україні відновиться,- сказав Петрашко.

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Він зазначив, що ринки відкриють за умови дотримання санітарних норм, за чим спостерігатимуть по два інспектори Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків. Всього в Україні відкривається 872 ринки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що уряд планує дозволити роботу продуктових та аграрних ринків.

Фото: Dreamstime

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