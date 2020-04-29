Відкрити перукарні та кав’ярні: Шмигаль розповів про нові послаблення карантину

На наступному засіданні Кабміну будуть розглянуті нові послаблення карантину в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в країні планують відкрити кав’ярні, перукарні та магазини, але з умовами.

– Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто повинні відкрити магазини, перукарні та кафе, ми повинні створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби, – заявив він.

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Шмигаль підкреслив, що кожне послаблення обмежень передбачає відкриття закладів з дотриманням певних вимог.

– Карантин не триватиме вічно. Україна вчасно в нього увійшла і вчасно з нього вийде. Кожен етап зняття обмежень передбачає відкриття закладів з чіткими вимогами до дотримання санітарних норм, – додав він.

Нагадаємо, з 12 травня, у Львові планують поступово відновлювати роботу літніх майданчиків. Мерія розробить окремі правила роботи для закладів.