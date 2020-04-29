Як ходити в магазин за продуктами під час карантину: 10 правил від Комаровського

Під час походу в магазин необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський.
10 правил відвідування магазину під час карантину від Комаровського:
1. Складіть план покупок;
2. Ідіть в знайомий магазин;
3. Уникайте години пік;
4. Беріть з собою санітайзер;
5. Підтримуйте дистанцію не менше 1 м від інших;
6. Носіть маску;
7. Не торкайтеся носа, рота, очей;
8. Дезінфікуйте ручки візків і кошиків перед використанням;
9. Ретельно мийте руки після відвідування магазину;
10. Якщо в магазині кілька поверхів, то на нижні поверхи потрібно спускатися по сходах, на верхні – на ескалаторі.
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Раніше Комаровський розповів, чи можна прати маски з милом. Педіатр розповів, як краще це робити.