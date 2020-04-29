Вчені протестували декілька типів масок та з’ясували, які тканини найкращі для захисту.

Дослідники університетів створили спеціальну аерозольну установку, у якій виробляються мікрокраплі рідини і шматочки твердої матерії різних розмірів.

Ця установка допомагала тестувати маски. З’ясувалося, що найгірше захищає одношарова маска.

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Найкращими виявилися комбіновані маски з шовку та бавовни.

До речі, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендуює носити маски тільки хворим або тим, хто доглядає за хворими, проте чиновники та експерти у сфері охорони здоров’я запевняють, що для запобігання поширенню коронавірусу маски необхідно носити всім.

Джерело: Science Alert