Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1103 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 412 випадків;

Волинська область — 271 випадок;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 357 випадків;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 228 випадків;

Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;

Київська область — 643 випадки;

Львівська область — 405 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 261 випадок;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 588 випадків;

Сумська область — 98 випадків;

Тернопільська область — 708 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;

Чернівецька область — 1489 випадків;

Черкаська область — 282 випадки;

Чернігівська область — 41 випадок.

У Києві на коронавірус захворіла 1341 людина.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

Так, в травні в Україні очікується пік захворюваності на коронавірус, після якого можливе послаблення карантинних заходів.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб почати процес ослаблення обмежень, необхідно успішно пройти пік захворювання Covid-19.