PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

За добу в Україні 456 нових випадків коронавірусу, 1103 пацієнти одужали

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1103 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 412 випадків;
  • Волинська область — 271 випадок;
  • Дніпропетровська область — 323 випадки;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 357 випадків;
  • Закарпатська область — 403 випадки;
  • Запорізька область — 228 випадків;
  • Івано-Франківська область — 821 випадок;
  • Кіровоградська область — 377 випадків;
  • Київська область — 643 випадки;
  • Львівська область — 405 випадків;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Одеська область — 261 випадок;
  • Полтавська область — 188 випадків;
  • Рівненська область — 588 випадків;
  • Сумська область — 98 випадків;
  • Тернопільська область — 708 випадків;
  • Харківська область — 237 випадків;
  • Херсонська область — 111 випадків;
  • Хмельницька область — 81 випадок;
  • Чернівецька область — 1489 випадків;
  • Черкаська область — 282 випадки;
  • Чернігівська область — 41 випадок.

У Києві на коронавірус захворіла 1341 людина.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

Так, в травні в Україні очікується пік захворюваності на коронавірус, після якого можливе послаблення карантинних заходів.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб почати процес ослаблення обмежень, необхідно успішно пройти пік захворювання Covid-19.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка