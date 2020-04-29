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Факти / Україна

Заблокований чартер МАУ із заробітчанами вилетів до Лондона після скандалу

Чартерний рейс PS1117 МАУ вилетів з Борисполя після дев’ятигодинної затримки. Авіакомпанія отримала дозвіл на здійснення польоту з легальними українськими працівниками. Раніше їх виліт був заблокований на вимогу уряду.

Літак вилетів близько 21.35. Приземлення чартеру в аеропорту Хітроу в Лондоні заплановано на 22.30.

Нагадаємо, уряд України зробив кілька заяв про небажання давати дозвіл на чартери з українськими заробітчанами і захотіли провести переговори з країнами, які хочуть запросити працівників.

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Виліт рейсу вдалося розблокувати завдяки розголосу в ЗМІ.

До слова, на старті сезонних робіт європейські країни відчувають кадровий голод. Пандемія коронавірусу змусила українських працівників повернутися додому, а закриття кордонів і карантинні заходи тимчасово унеможливили виїзд за кордон. Деякі європейські країни почали робити запити на українських працівників.

Джерело: Українська правда

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