Карантин у Харкові: за добу в області захворіли 12 людей

Станом на 30 квітня у Харківській області зафіксували 249 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

За останню добу позитивні результати тестування на Covid-19 отримали 12 осіб.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Серед 12 підтверджених результатів, десять випадків зафіксували у місті Харкові та по одному у Харківському та Зміївському районах.

Коронавірус у Харківській області забрав життя чотирьох харків’ян, а 20 осіб одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 30 квітня в Україні виявили 10 406 випадків коронавірусної інфекції, з них 1238 пацієнтів одужали.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр