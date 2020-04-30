У Києві за добу на коронавірус захворіли ще 60 людей, серед них троє медиків.

Про це повідомив мер Віталій Кличко під час брифінгу.

Захворіли 31 жінка (18-84 років) та 4 дівчинки (до 17 років), 18 чоловіків (22-84 років) і 7 хлопчиків (до 17 років).

Загалом станом на 30 квітня у столиці лабораторно підтверджений 1 401 випадок Covid-19, 25 людей померли, 75 одужали.

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Нагадаємо, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.