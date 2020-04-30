Дніпро послаблює карантин: відкриють кафе, парки і перукарні

У Дніпрі з 30 квітня відновлюють роботу ресторани, хімчистки, кав’ярні та інші підприємства.

Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

– За рішенням спеціальної комісії, в місті будуть відкриті не тільки аптеки, супермаркети АЗС і банки, але також і хімчистки, СТО, майстерні по ремонту різного устаткування. Кав’ярні та ресторани зможуть працювати як по адресній доставці, так і з послугою take away – без допуску гостей в зал, – каже Філатов.

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Подібне рішення стало можливим завдяки контрольованій епідеміологічної ситуації в місті.

– Кількість хворих для мільйонного міста дійсно мінімальна. Його неможливо порівнювати з показниками міст, наприклад, по Чернівецькій області, де сталася основний спалах, – заявив він.

Також в місті планують відкрити для відвідування зелені зони, заявив мер.

– У місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. З 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок, – заявив Філатов.

Заборона на масові збори, розпивання спиртних напоїв і шашлики зберігається. Також містяни повинні ходити у масках, а заклади мати на входах рукавиці і антисептики.

Нагадаємо, на території кладовищ Дніпра викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Джерело: Борис Філатов