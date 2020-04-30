Допомога Фонду Вадима Новинського на боротьбу з Covid-19 перевищила 100 млн грн

Фонд Вадима Новинського На честь Покрова Пресвятої Богородиці та бізнеси Смарт-Холдингу в рамках боротьби з епідемією Covid-19 в Україні направили на закупівлю медичного обладнання, індивідуальних засобів захисту для медиків та підтримку літніх людей в умовах карантину понад 100 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі Фонду.

30 квітня в Україну з Китаю прибув черговий борт із закупленою Фондом допомогою. В поставку увійшли 10 апаратів штучної вентиляції легенів Carescape R860 (GE Healthcare), а також тисячі одиниць засобів індивідуального захисту для медперсоналу: костюми біозахисту та прозорі захисні екрани.

Устаткування передбачається направити в медустанови Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та інших областей України.

У Фонді нагадали, що в березні було направлено 40,6 млн грн на закупівлю 100 тис. високоточних ПЛР-тестів DialPlexQ у Південній Кореї. Тести спільно з Українською Православною Церквою передали в усі обласні спеціалізовані лабораторії країни. На закупівлю 20-ти апаратів ШВЛ виділено 25,9 млн грн.

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Також Фонд закупив та передав у клініки Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей понад 100 тис. одиниць засобів індивідуального захисту (костюми біозахисту, респіратори, окуляри, рукавички) для медиків, які перебувають на передовій боротьби з інфекцією. Також Фондом були придбані майже 1 млн захисних масок для медустанов, парафій УПЦ і промислових підприємств України.

Крім того, Фонд з бізнесами Смарт-Холдингу в регіонах присутності організували адресну доставку 12 тис. продуктових наборів для ветеранів ВВВ, праці та інших незахищених категорій населення. Акцією було охоплено Херсон, Миколаїв, Маріуполь, а також Київ і область.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив в Китаї високопродуктивні діагностичні системи, які дозволяють протягом 40 хвилин виявити захворювання Covid-19.

Джерело: Апостроф