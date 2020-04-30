Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,97 грн, що на 6 копійок нижче, ніж у попередній банківський день.

Євро також подешевшав, але значніше – 29,24 грн, що на 18 копійок нижче.

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Курс валют в Україні від НБУ на 30.04:

1 долар США – 26,97 грн;

1 євро – 29,24 грн;

1 польський злотий – 6,43 грн.

Нагадаємо, з початку квітня НБУ викупив на міжбанку близько $600 млн. Це стало можливим завдяки стабілізації курсу.