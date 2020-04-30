Haircatchallange: Кличко сам себе підстриг перед брифінгом

Мер Києва Віталій Кличко опублікував новий ролик в Tik-Tok, у якому сам зробив собі нову стрижку.

Політик приєднався до флешмобу #haircatchallange під популярну в мережі пісню Andy Zavala – Coronavirus.

– Зранку причепурився, – так Кличко підписав своє відео.

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Нагадаємо, на брифінгу 27 квітня Віталій Кличко розповів, коли в Києві планують відновити роботу метро. За його словами, рішення ухвалюватимуть після 11 травня.