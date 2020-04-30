Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували 12 березня.

Наразі інфекція поширилась територією усієї країни. Станом на 30 квітня виявили вже понад 10 тис. випадків Covid-19. З кожним днем кількість нових хворих за добу зростає.

Коли в Україні закінчиться епідемія коронавірусу, точно сказати не можна, адже все залежить від дотримання карантину, який стримує поширення інфекції.

Зокрема, доктор Євген Комаровський стверджує, що якщо прийде спекотна погода, то пандемія коронавірусу може закінчитися протягом короткого проміжку часу.

– Чекати літа і сподіватися на нього набагато перспективніше, ніж сподіватися на суперстаціонари і сучасні апарати вентиляції легенів, – вважає експерт.

Також Комаровський вважає, що карантин в Україні зможуть припинити лише тоді, коли в країні не буде нових випадків зараження на коронавірус протягом 28 днів.

– Позиція серйозних світових епідеміологів – заспокоїтися і усе припинити можна тільки тоді, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків захворювання, – сказав він.

А от на думку епідеміолога та доктора медичних наук Алли Мироненко, епідемія коронавірусу може протриматись ще два роки.

– Два роки – стільки зазвичай тривають пандемії, викликані новим вірусом.

За її словами, таке оперативне запровадження карантину може допомогти впоратися швидше.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Однак найбільше інфекції привезуть з собою заробітчани та ті, хто нещодавно повернулися з-за кордону.

Лікар-епідеміолог Львівської обласної лікарні Наталія Іванченко стверджує, що з вірусною інфекцією рано чи пізно доведеться зустрітися кожному з нас.

– Ця вся історія буде тягнутися доти, поки хоча б 95-99% населення з вірусом не зустрінеться. Він не зупиниться, – говорить медик.

Імунолог Вадим Арістов також дотримується цієї думки.

– Швидше всього, перехворіє 70% населення країни і епідемія триватиме до весни наступного року.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.