Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 30 квітня на коронавірус захворіли ще 60 людей.
Загалом у столиці 1 401 підтверджений випадок Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +5
- Шевченкiвський +2
- Солом’янський +6
- Дніпровський +4
- Святошинський +3
- Деснянський +3
- Подільський +4
- Голосіївський +7
- Оболонський +7
- Дарницький +19
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Як писали Факти ICTV, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.
За добу захворіло 540 осіб.