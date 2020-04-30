Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 30 квітня на коронавірус захворіли ще 60 людей.

Загалом у столиці 1 401 підтверджений випадок Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +5

Шевченкiвський +2

Солом’янський +6

Дніпровський +4

Святошинський +3

Деснянський +3

Подільський +4

Голосіївський +7

Оболонський +7

Дарницький +19

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Як писали Факти ICTV, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.

За добу захворіло 540 осіб.