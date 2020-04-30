В Україні зафіксовано 9 866 випадків зараження коронавірусом.

Перший випадок інфекції був зафіксований 3 березня у чоловіка, який прилетів з Італії.

Факти ICTV вирішили нагадати, хто знаходиться в групі ризику захворювання коронавірусом.

Хронічні захворювання, які збільшують ризик зараження коронавірусом:

Діабет

Серцево-судинні захворювання

Онкозахворювання

У зоні ризику знаходяться вагітні.

Також у ВООЗ зазначили, що чоловіки значно частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки. Це пояснюється тим, що у жінок більш стійка імунна система. Жіночий статевий гормон естроген стимулює імунну систему і швидше бореться з хвороботворними організмами.

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Вік, який збільшує ризик зараження коронавірусом:

40-49-років – 0,3%;

50-59-річних – 1,3%;

60-69-років – 3,4%,

70-79 – років – 7,8%.

від 80 років – 13,5%.

У зоні найменшого ризику захворювання коронавірусом знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

Для того, щоб мінімізувати ризики зараження коронавірусом, необхідно вести здоровий спосіб життя. Це допоможе зміцнити імунітет, щоб він міг впоратися з інфекцією.

Раніше китайські медики опублікували симптоми коронавірусу по днях, які допомагають показати, як протікає захворювання.

За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя, які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня.

Джерело: ВООЗ, СНБО