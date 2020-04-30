Коронавірус в ЗСУ: 54 хворих та два летальні випадки

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили ще два нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

– Станом на 7 ранку 30 квітня в ЗСУ на коронавірус захворіли 54 людини, 20 пацієнтів одужали, 2 – померли, – зазначили у ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хвороби Covid-19.

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Хворі (Кіровоградська та Харківська область) лікуються вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На ізоляції перебувають 353 військовослужбовців, у 47 з яких вона закінчується протягом трьох днів.

Нагадаємо, станом на 9.00 30 квітня в Україні зафіксовано 10 406 випадків Covid-19.

За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.