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Факти / Україна / Суспільство

Київстар підключив до мережі 4G ще 483 населених пункти

Мобільний оператор Київстар збільшив покриття мережі 4G в 11 областях України та підключив ще 483 населених пункта.

4G охоплює:

  • Хмельницька область – села Чернелівка, Новоселиця, Наркевичі;
  • Львівська – села Боршевичі, Добростани, Букова;
  • Волинь – Торчин, Любешів, Велимче;
  • Вінницька – села Війтівка, Соколівка, Терешки, Гранів, Чернятин;
  • Запорізька – села Велика Білозерка, Новомиколаївка;
  • Житомирська – Андрушки, Бараші;
  • Івано-Франківська – Комарів, Космач та інші.

На сьогодні Київстар охоплює понад 11 тис. населених пунктів, де проживає майже 79% населення України.

Читайте: У метро Києва запускають 4G-інтернет – перші станції

Компанія повідомляє, що з часу запуску 4G-зв’язку у квітні 2018 року послугами скористалися понад 10 млн абонентів, а обсяг інтернету збільшився з 325 до 649 петабайт.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у метро Києва запустять 4G до кінця 2020 року.

Джерело: Київстар

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