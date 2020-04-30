Київстар підключив до мережі 4G ще 483 населених пункти

Мобільний оператор Київстар збільшив покриття мережі 4G в 11 областях України та підключив ще 483 населених пункта.

4G охоплює:

Хмельницька область – села Чернелівка, Новоселиця, Наркевичі;

Львівська – села Боршевичі, Добростани, Букова;

Волинь – Торчин, Любешів, Велимче;

Вінницька – села Війтівка, Соколівка, Терешки, Гранів, Чернятин;

Запорізька – села Велика Білозерка, Новомиколаївка;

Житомирська – Андрушки, Бараші;

Івано-Франківська – Комарів, Космач та інші.

На сьогодні Київстар охоплює понад 11 тис. населених пунктів, де проживає майже 79% населення України.

Читайте: У метро Києва запускають 4G-інтернет – перші станції

Компанія повідомляє, що з часу запуску 4G-зв’язку у квітні 2018 року послугами скористалися понад 10 млн абонентів, а обсяг інтернету збільшився з 325 до 649 петабайт.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у метро Києва запустять 4G до кінця 2020 року.

Джерело: Київстар