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Факти / Україна

Левін не давав прямих показів на Мангера – Офіс генпрокурора

Підозрюваний в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексій Левін не давав прямих свідчень щодо ймовірного замовника вбивства очільника Херсонської облради Владислава Мангера.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Вона додала, що не є прокурором у справі і не має права розголошувати деталі.

– Прямих показів на Мангера він (Левін, – Ред.) не давав. Але доказів у справі обвинуваченню достатньо, – сказала Венедіктова.

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Нагадаємо, 16 березня підозрюваного у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна екстрадували з Болгарії, де його затримали у січні.

Джерело: Громадське

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