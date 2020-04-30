На Донеччині викрили військового лікаря, який “продавав” медичні довідки

У Донецькій області Служба безпеки України викрила військового лікаря, який брав хабарі у своїх підлеглих та кандидатів на службу.

Керівник військового шпиталю вимагав $1,5 тис. від кандидата на службу до однієї з військових частин, яка перебуває в зоні проведення ООС. За ці кошти лікар обіцяв направлення на проходження служби за контрактом.

Крім того, керівник шпиталю погрожував своєму підлеглому перешкоджанням у виконанні службових обов’язків. Аби цього не було, він мав заплатити $500.

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Гроші лікар отримував через посередника, сержанта військового медзакладу. СБУ затримали його під час отримання частини грошей. Зараз правоохоронці вирішують питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за отримання неправомірної вигоди (за ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що чиновник Рівненської міськради вимагав у бізнесмена $2,5 тис.