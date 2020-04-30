Перехворів на коронавірус: нардеп Холодов застряг на Кіпрі на півтора місяця

Народний депутат Слуги народу Андрій Холодов, який із 15 березня перебуває на Кіпрі та пропустив через це п’ять засідань Верховної Ради, розповів, що перехворів закордоном коронавірусом.

За словами Холодова, на Кіпр він повинен був полетіти у зв’язку з операцією у його маленького сина, але не зміг повернуться 17 березня, бо рейс до Києва було скасовано.

Після цього стан нардепа погіршився і він почав підозрювати у себе коронавірус.

– У мене були усі симптоми Covid-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів, – розповів Холодов, але не вказав, чи було його інфікування підтверджено лабораторними аналізами.

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Народний обранець додав, що вирішив відмовитися від евакуації 20 березня, щоб не порушувати заборону місцевих лікарів і не наражати на небезпеку громадян в Україні.

– Сьогодні, 30 квітня, буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти, – повідомив Холодов.

Нагадаємо, інший нардеп від Слуги народу Руслан Горбенко вилікувався від коронавірусу і був виписаний з Олександрівської лікарні 6 квітня.