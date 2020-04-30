Під Києвом у Добропарку розцвіли алеї тюльпанів

У Добропарку, який розташований за 50 км від Києва у Житомирському напрямку, зацвіли поля з тюльпанів.
Але це не єдина особливість, яка приваблює відвідувачів. Адже організатори планують зробити тут лавандове поле, долину трав і парк динозаврів. А наразі вже тривають роботи над облаштуванням самшитової долини.
Також на території Добропарку є кілька озер, фудкорт, оренда велосипедів і дитячі каруселі. У майбутньому хочуть облаштувати кемпінги.
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Територія Добропарку розрахована на сімейний відпочинок. Можна приїжджати навіть з домашніми тваринами, однак вони повинні бути на повідку і за ними потрібно прибирати.
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