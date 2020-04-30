Потрібен карантин із новими правилами безпеки – Зеленський

Україна ще не здолала коронавірус повністю, тому влада має продумати наперед, як правильно виходити з карантину.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційної наради щодо боротьби з поширення інфекції.

– Знаю, що цього хочуть усі. І держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки, – наголосив лідер держави.

Читайте: Послаблення карантину поки не буде: приріст хворих на Covid-19 перевищив 5%

Зеленському доповіли, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус, а уряд уже працює над механізмами щодо послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, після 11 травня Кабмін планує планує використовувати інструмент адаптивного регіонального карантину.