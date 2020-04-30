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Факти / Україна

Пропозицією Гереги щодо закупівлі масок зацікавився Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора дослідить ситуацію навколо пропозиції нардепа  Олександра Гереги придбати захисні маски у його компанії Епіцентр, враховуючи суспільний резонанс цього питання, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звичайно, ми також будемо його досліджувати і вивчати. Воно повз нас не пройде, – запевнила вона.

Водночас заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що рейс літака Мрія авіакомпанії Антонов, який 23 квітня доставив із Китаю засоби індивідуального захисту для лікарів, був оплачений компанією Епіцентр К, яка замовила для себе комерційний вантаж, а частина його була передана на потреби держави як гуманітарна допомога.

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Раніше Герега написав лист Віталію Кличку та народним депутатам з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення, які минулого тижня доставив літак Мрія, у його компанії Епіцентр.

Цю ситуацію прокоментував мер столиці, зазначивши, що відповідне звернення було зареєстроване 28 квітня і його розглядатимуть в установленому порядку.

Джерело: Громадське

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