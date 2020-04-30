Рада погодилась розглянути закон про банки за спецпроцедурою

Верховна Рада ухвалила рішення про застосування особливої ​​процедури під час розгляду у другому читанні проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

За рішення проголосували 255 нардепів із 375 зареєстрованих.

Цей законопроект передбачає невідворотність процесу виведення банку з ринку, це рішення НБУ неможливо буде зупинити за рішенням суду або скасувати.

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Також документ визначає процедуру отримання екс-власниками банків, які вивели з ринку, компенсацій. Але це можливо лише тоді, коли вони доведуть незаконність рішення Нацбанку.

Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні ще 30 березня. До другого читання до документу подали 16 тис. 586 поправок. Він потрібний для реалізації нової програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рада звільнила ФОПи від ЄСВ за травень 2020.