Продовольчі ринки Києва відкриватимуть поступово за умови забезпечення виконання протиепідемічних вимог, адже жоден з них не готовий працювати в умовах епідемії коронавірусу, повідомив радник мера столиці Владимир Бондаренко.

– За інформацією Держпродспоживслужби Києва, станом на 16.30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв’язку з цим, ринки будуть відкриватися поступово, з моменту коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог, – наголосив він.

За його словами, відновити роботу зможуть лише офіційні продовольчі ринки.

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– Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу, – додав Бондаренко.

Нагадаємо, станом на 30 квітня у Києві зареєстрували 60 нових випадків Covid-19.

До речі, у Черкасах 1 травня відкриються не тільки ринки, а й магазини непродовольчих товарів, літні майданчики ресторанів, салони краси та сквери.