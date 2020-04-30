Справа Гандзюк: суд арештував рахунки депутата Киви

Солом’янський суд Києва задовольнив позов батька активістки Катерини Гандзюк та ухвалив постанову про накладення арешту на кошти нардепа Іллі Киви.

Ця процедура пришвидшить сплату штрафу за безпідставні звинувачення Киви на херсонської активістки.

Про це у Facebook повідомила юридична компанія, яка веде справу про захист честі і гідності Катерини Гандзюк.

– Арештовано рахунки Іллі Киви по справі Катерини Гандзюк, – йдеться у заяві.

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Юристи зазначили, що йдеться про висловлювання Іллі Киви у ефірі телеканалу Еспресо у жовтні 2018 року, коли народний обранець звинуватив Гандзюк у розкраданні бюджету.

– 26 червня 2019 року Солом’янський районний суд м. Києва задовольнив позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та ТОВ Голдберрі про захист честі, гідності, ділової репутації та зобов’язання спростувати недостовірну інформацію, – додали у компанії.

2 жовтня 2018 року Кива в ефірі телеканалу заявив таке: Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета.

Також суд зобов`язав Киву спростувати недостовірну інформацію та виплатити судовий збір у розмірі 1409,60 грн на користь Віктора Гандзюка.

– Якщо Ілля Кива не виконає рішення суду у повній мірі, до органу досудового розслідування буде повідомлено про вчинення останнім кримінального правопорушення у відповідності зі ст. 382 КК України, – поінформували у юридичній компанії.

Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора та СБУ оголосили про завершення слідства у справі Катерини Гандзюк. Активісти виступили із заявою, що справу передають до суду, не завершивши всіх слідчих дій.