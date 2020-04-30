У пансіонаті для літніх в Зазим’ї спалах Covid-19: одна жертва, 13 заражених

У пансіонаті для людей похилого віку в селі Зазим’я Броварського району Київської області зафіксовано спалах Covid-19.

Експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат у 13 жителів пансіонату.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

– Пансіонат для людей похилого віку Любов в селі Зазим’я Броварського району – це приватне домоволодіння, де проживає 23 підопічних і п’ять працівників, – сказав він.

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26 квітня був госпіталізований один з підопічних. Експрес-тест показав коронавірус, після чого чоловікові провели ПЛР-тестування і всю необхідну терапію, але він помер 28 квітня.

Володін розповів, що експрес-тести показали 13 позитивних результатів у 11 підопічних і двох співробітників.

ПЛР-тестування керівництво вирішило робити в приватній лабораторії. 29 квітня було зроблено 13 ПЛР-тестів, 30 буде зроблено ще 15.

Нагадаємо, 29 квітня спалах зараження коронавірусом зафіксували в селі Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби протягом дня проводять експрес-тестування мешканців.