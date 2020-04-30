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Факти / Україна

Уряд підтримав підвищення зарплати інфекціоністам та вірусологам

Уряд виділив кошти на підвищення заробітної плати медпрацівникам.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

– Учора на засіданні уряду підтримали моє рішення щодо виділення коштів на підвищення заробітної плати вірусологам та лаборантам, які працюють з коронавірусом.

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Степанов також подякував усім лікарям, які долучилися до боротьби з Covid-19 в Україні.

– Я розумію, що на вас іде зараз дуже велике навантаження в роботі. Ми пишаємось вами.

Нагадаємо, станом на 9.00 30 квітня в Україні зафіксовано 10 406 випадків Covid-19.

За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.

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