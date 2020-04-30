МОЗ статистика коронавірусу в Україні на 30 квітня 2020

Станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 417 випадків;
- Волинська область — 280 випадків;
- Дніпропетровська область — 347 випадків;
- Донецька область — 68 випадків;
- Житомирська область — 374 випадки;
- Закарпатська область — 419 випадків;
- Запорізька область — 243 випадки;
- Івано-Франківська область — 862 випадки;
- Кіровоградська область — 391 випадок;
- Київська область — 664 випадки;
- Львівська область — 430 випадків;
- Луганська область — 33 випадки;
- Миколаївська область — 126 випадків;
- Одеська область — 277 випадків;
- Полтавська область — 203 випадки;
- Рівненська область — 637 випадків;
- Сумська область — 102 випадки;
- Тернопільська область — 779 випадків;
- Харківська область — 249 випадків;
- Херсонська область — 111 випадків;
- Хмельницька область — 82 випадки;
- Чернівецька область — 1571 випадок;
- Черкаська область — 290 випадків;
- Чернігівська область — 50 випадків.
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У Києві на коронавірус захворіла 1 401 людина.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, щодня Факти ICTV публікують актуальні дані про кількість хворих на коронавірус в Україні та світі.