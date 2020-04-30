Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 30 квітня, знизилася на 5 копійок – до 27,20 грн за долар.

До прикладу, 25 квітня середня вартість долара в обмінниках становила 27,4 грн.

Вартість євро порівняно з попереднім банківським днем знизилася також на 5 копійок – до 29,55 грн.

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Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,89 грн за долар, а євро – за 28,90 грн.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,97 грн/долар, що на 8 копійок нижче за попередній банківський день.