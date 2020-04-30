Як лікувати коронавірус: МОЗ запустив сайт з інформацією про ліки

В Україні запрацював сайт з інформацією щодо препаратів, які використовуються для лікування коронавірусу.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

– Немає специфічної терапії, яка впливає на вірус, але є низка препаратів, які ми включили в протокол за рекомендацією офіційних інститутів США, Канади, ЄС, Японії, Австралії. На цій платформі ви зможете отримати інформацію про дію ліків, — сказала вона.

Микичак нагадала, що призначення медпрепаратів є виключно компетенцією лікаря.

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Також вона додала, що експерти МОЗ та лікарі постійно обмінюються досвідом з іноземними колегами щодо заходів у боротьбі з коронавірусом.

– Постійно проводимо телемости із зарубіжними колегами. Наприклад, з китайськими лікарями, з українськими лікарями, які повернулися з Італії. Вчора провели телеміст з колегами з США. Найближчий такий захід заплановано з колегами з Польщі, — додала вона.

Нагадаємо, 10 квітня в Україні оновили протокол лікування хворих на Covid-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.