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Факти / Україна

Як працюватимуть банки на травневі свята – графік

Графік роботи банків на травневі свята відрізнятиметься від звичного, бо згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України 1 і 9 травня – вихідні дні.

1 травня в 2020 році припадає на п’ятницю, яка буде вихідною, відповідно банки не працюватимуть. 2 і 3 травня (субота та неділя) – теж вихідні.

Читайте: Вихідні на травневі свята – скільки відпочиватимуть українці

9 травня припадає на суботу, тому вихідний переноситься на понеділок, 11 травня, тоді банки також не працюватимуть.

Графік роботи банків на травневі свята 2020:

1 травня (п’ятниця) – вихідний;

11 травня (понеділок) – вихідний.

Графік роботи банків на травневі свята

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні в 2020 році відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними. Які саме дні будуть вихідними – дивіться в календарі державних свят на 2020 рік.

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