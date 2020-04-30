Їздила 200 км/год Києвом і п’яною: суд позбавив прав і оштрафував Краснову

Печерський районний суд позбавив водійських прав терміном на рік і оштрафував Анну Краснову на 10 200 грн за водіння у нетверезому вигляді.

– Ту саму Анну Краснову, яка любила їздити на швидкості під 200 км/год і хвалитися цим у своїх соціальних мережах, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Раніше в МВС показали ролик, на якому зафіксовано, як Краснова п’є горілку в ресторані, танцює в супермаркеті та їде на високій швидкості київськими дорогами.

За словами Геращенка, “штраф для мажора має протверезити гарячі голови молодих людей, які вважали себе вищими за закон”.

Він також повідомив про законопроект у Верховній Раді про те, щоб замість штрафу за повторне упіймання нетверезого водія за кермом, заарештовувати порушника на 15 діб арешту.

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– Логіка цього законопроекту в тому, що для таких, як Анна Краснова або Олена Зайцева, заплатити 10 або 20 тис. Грн, щоб випивати і їздити за кермом – невеликі гроші. А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинять таких, зберігши життя і здоров’я тисячам українців, – написавши Геращенко.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 2-го на 3-е квітня поліція після короткого переслідування зупинила автомобіль із Красновою і встановила, що дівчина керувала автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.

До слова, у Полтавській області патрульні зупинили чоловіка, який п’яним керував автомобілем та під час оформлення правопорушення вдарив поліцейського.