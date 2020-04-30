Закон один для всіх: Разумков про ситуацію з рестораном Велюр

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, говорячи про ситуацію довкола ресторану Велюр, який пов’язують із Миколою Тищенком, наголосив, що закон повинен бути один для всіх.

– Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. І, насамперед, дійсно, для представників влади, – зазначив Разумков в ефірі одного з телеканалів.

На запитання, чи особисто він повірив у слова Тищенка про те, що у ресторані був “штаб порятунку Києва”, спікер відповів, що не був у цьому “штабі”, тому неможе коментувати це.

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Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан Велюр продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину. Заклад належить до мережі Наша карта народного депутата Миколи Тищенка.

У відповідь сам депутат написав, що журналісти нібито схопили його “на гарячому” біля ресторану і побічно зробили висновок про те, що Тищенкові карантинні закони не писані.

– Так, дійсно в ресторані іноді проходять особисті зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько, – написав він.

Тищенко запевнив, що суворо дотримується карантинних заходів.