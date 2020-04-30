Закон про ринок землі закріпить за Україною статус сировинної економіки – Гройсман

Ухвалений закон про обіг земель – найгірший сценарій розпорядження стратегічним ресурсом держави, землею.

Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив прем’єр-міністр України (2016-2019 років) Володимир Гройсман.

– Те, що введено в дію – це найгірший сценарій. Це назавжди закріпить за нами статус сировинної економіки. Це безглузда ціль, яка зробить з нас бідну країну, – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що земля – це ресурс, який можна і треба використати задля єдиної мети – сформувати потужний фермерський клас і збільшити кількість сильних фермерських господарств до мільйонних показників.

– Чому фермер? Бо лише фермер готовий працювати на землі, збирати врожай, виробляти продукцію і продавати готовий продукт, а не виключно сировину за принципом посіяв-зібрав-забув, – вважає Гройсман.

Чиновник вважає, що чинний закон ухвалений винятково в інтересах великих компаній, які “засіяли, забрали і крапка”.

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Він наголосив, що готовий боротися за зміну закону в інтересах фермерів.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. Загалом до законопроекту було подано 4 018 поправок.