Зміни з 1 травня 2020: карантин, індексація пенсій та що перекреслив коронавірус

У травні 2020 року в Україні найголовнішою зміною стане зняття деяких обмежувальних заходів через коронавірус.

Що зміниться в Україні з 1 травня 2020 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Послаблення карантину

Кабінет міністрів уже має план поступового скасування обмежувальних заходів після 11 травня, заявив голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Після послаблення карантину уряд планує використовувати інструмент адаптивного регіонального карантину, тобто у разі спалахів інфекцій в окремих регіонах посилюватиме карантин саме там, а не загалом на всій території країни.

Усі подробиці послаблення карантину прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв повідомити після ухвалення Кабміном відповідних рішень 6 травня.

Нині відомо, що в Україні дозволять роботу 872 продуктових і аграрних ринків. Вони працюватимуть з обмеженнями та щодня проходитимуть інспекцію.

Читайте: Яку компенсацію можна отримати за карантин та хто залишиться без виплат

Послаблення карантину в Києві

У Києві з 12 травня планують відкрити непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, адвокатські та нотаріальні бюро.

Також дозволять роботу кіосків, але із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Крім того, у столиці відкриють для відвідування парки та сквери, в яких можна буде перебувати групами не більше двох людей, якщо з дітьми, то двоє дорослих з двома дітьми. Зможуть працювати автокінотеатри.

Соціальні виплати

В Україні тричі зростуть пенсії

Індексація пенсій. 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії у травні. Після індексації на 11% виплати зростуть у середньому на 260 грн.

Додаткові надбавки. Тим пенсіонерам, виплати яких не дотягують до 2 100 грн (з урахуванням всіх інших доплат), додадуть кошти, щоб ця сума у них вийшла. Причому така компенсація враховуватиметься під час наступних перерахунків пенсій.

Виплати після виповнення 80 років. Пенсіонерам, чиї виплати не перевищують 9 205 грн, і яким 80 років виповнилося після 1 квітня 2020 року, виплатять надбавку в 500 грн одразу після досягнення цього віку.

Зміни, які перекреслив карантин

З 1 травня 2020 вимоги до витрат субсидіантів під час оплати ЖКП мали зрости з 15% до 20%. Тобто мала збільшитися сума до обов’язкової оплати та скоротитися розмір субсидії.

Але карантин вніс корективи і 21 березня уряд відтермінував зміни для отримувачів субсидій.

Якщо Кабмін зніме карантин в травні, то вимоги щодо субсидій наберуть чинності 1 червня, якщо в червні, то 1 липня і т.д.

МВС перенесло запуск системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху до закінчення карантину в Україні.

Відтерміновується і запуск закону, яким Верховна Рада скасувала норму нарахування штрафних балів для водіїв. З 1 травня порушників правил дорожнього руху мали б карати по-новому, проте карантин вніс свої корективи.

Система списання балів мала б почати працювати лише після запровадження автоматичної фіксації.

У зв’язку із коронавірусом весняний призов 2020 року в Україні перенесли з квітня-червня на травень-липень. Карантин фактично заборонить проведення призову від 1 травня, адже військкомати будуть зачинені.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.