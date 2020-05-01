Нафтогаз обмежує зарплати керівництва

Наглядова рада Нафтогазу доручила правлінню компанії обмежити розмір зарплати та винагород керівництву на період карантину.

Правління має найближчими днями повідомити наглядову раду про вжиті заходи.

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– Нафтогаз був і залишається законослухняним та відповідальним членом українського суспільства. Ми зупинили виплату заробітної плати та всіх інших винагород членам правління компанії, – заявив голова правління Андрій Коболєв.