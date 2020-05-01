Нафтогаз обмежує зарплати керівництва

Наглядова рада Нафтогазу доручила правлінню компанії обмежити розмір зарплати та винагород керівництву на період карантину.
Правління має найближчими днями повідомити наглядову раду про вжиті заходи.
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– Нафтогаз був і залишається законослухняним та відповідальним членом українського суспільства. Ми зупинили виплату заробітної плати та всіх інших винагород членам правління компанії, – заявив голова правління Андрій Коболєв.
Нагадаємо, Кабмін підтримав постанову щодо розміру заробітної платні керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад.
До кінця карантину зарплата чиновника не повинна перевищувати 47 тис. грн.
Джерело: Нафтогаз