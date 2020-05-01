Настя Каменских знялась в освітньому серіалі про кібербулінг підлітків

Українська співачка Настя Каменських та акторка Анна Трінчер знялись у освітньому серіалі про кібербулінг підлітків.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
– Маючи мільйони прихильників не лише в Україні, а й по всьому світу, NK радо погодилась поговорити з нами про кібербулінг, аби юзери соцмереж дослухались до важливої інформації та поважали один одного у мережі, – кажуть у Мінцфрі.
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Освітній серіал розроблений за підтримки UNICEF Україна.
Щоб переглянути усі серії – потрібно зареєструватись на порталі Дія.
За даними Мінцифри, третина опитаних підлітків в Україні ставала жертвами онлайн-булінгу.
Кожен п’ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.
Нагадаємо, у додатку Дія з’явився кабінет громадянина, де кожен може перевірити інформацію про свою нерухомість, документи, автомобілі, землю та бізнес.