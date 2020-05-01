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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовий банк схвалив виділення Україні додаткових $150 млн

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування в розмірі $150 млн для України.

Про це йдеться в релізі банку.

Гроші виділяються в рамках проекту соціальної підтримки українців, допомога розрахована на сім’ї з низьким рівнем доходу.

У рамках додаткового фінансування $50 млн спрямують на боротьбу коронавірусом.

– Тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін.

Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їхньої адресності, – зазначив в. о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

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Додаткове фінансування буде також спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту Рука допомоги.

Нагадаємо, цьогоріч Україна очікує отримати від Міжнародного валютного фонду два транші по $1,75 млрд на загальну суму $3,5 млрд.

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