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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 52 нових випадки Covid-19. Осередок у двох гуртожитках

У Києві за добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 52 випадках.

11 із хворих є медиками, повідомив міський голова Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 1 453 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 33 жінки віком від 20 до 88 років;
  • 14 чоловікiв від 20 до 60 років;
  • дві дівчинки 4 та 7 років та три хлопчики – від 7 до 16 років.

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Одужали за минулу добу п’ять осiб. Усього в Києві подолали коронавірус 80 людей.

В столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин два гуртожитки:

  •  на вул. Бажова, де виявили хворого та 60 осіб, з якими він контактував;
  •  на вул. Бойчука. Там п’ять хворих і серед контактних осіб – усі мешканці гуртожитку.

В будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи.  Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував – на самоізоляції.

Нагадаємо, станом на 1 травня в Україні зафіксували 10 861 випадок коронавірусної хвороби. За добу захворіло 455 осіб.

Джерело: КМДА

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