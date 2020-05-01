ЄС має намір запровадити Covid-паспорт: як це вплине на безвіз з Україною

Впровадження Євросоюзом Covid-паспорта з довідкою про відсутність зараження коронавірусом не повинне ускладнити безвіз України з країнами ЄС.

Про це розповів віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

– ЄС дійсно обговорює питання введення Covid-паспорта, тому що один з членів ЄС його підняв. І навіть не один. Є рекомендація ВООЗ, яка не рекомендує вдаватися до таких дій. На сьогоднішній день уряд поділяє те, що рекомендує ВООЗ. Бо можна отримати паспорт, а завтра десь у тролейбусі дорогою додому підхопити вірус. Більш того, ситуація ускладнюється тим, що фіксуються випадки повторного зараження коронавірусом, зокрема, в Китаї. Тому, наскільки такі заходи ефективні – це важливе питання, на яке, я впевнений, ні у Греції, ні в ЄС немає відповіді, – сказав він.

Пристайко вважає, що паспорт може бути чимось на зразок медичних страховок, наявність яких вимагається від кожного туриста.

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– Багато тропічних країн, наприклад, вимагають від в’їжджаючих показати список щеплень. Думаю, щось близько до цього в остаточному документі ЄС і буде. Але я точно не припускаю, що безвіз з Україною буде якимось чином ускладнений, – додав він.

Раніше Пристайка уповноважили вести переговори з європейськими країнами, які мають намір офіційно запросити українських заробітчан на сезонні роботи. Він провів кілька телефонних розмов з чиновниками країн ЄС з приводу формування єдиного ефективного механізму для надання такої можливості українцям, які бажають працювати за кордоном.