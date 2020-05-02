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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 1 травня в Україні зафіксовано 10 861 випадок коронавірусної хвороби. За добу виявили 455 нових хворих осіб. 272 людей померло, 1413 одужало.

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15:04 - 02 травня

У Збройних силах України за станом на ранок 2 травня підтверджено вже 45 випадків інфікування коронавірусом. Також за період пандемії одужали 30 осіб, двоє померли.

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12:50 - 02 травня

Ще 41 особа в Києві інфікувалася коронавірусом, п’ятеро з них медики.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Загалом у столиці 1 494 випадки Covid-19, 25 людей померли, 80 – одужали.

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12:07 - 02 травня

У Харківській області станом на ранок суботи, 2 травня, лабораторно підтверджено 315 випадків Covid-19, 41 випадок – за минулу добу.

Covid-19 виявлено у жителів Харкова, Балаклійського, Дергачівського, Зміївського, Золочівського, Красноградського, Куп’янського, Сахновщинського, Харківського, Чугуївського районів.

Крім того, за минулу добу померли ще дві людини – 65 і 69 років. У обох були супутні захворювання – гіпертонія, яка в одному випадку супроводжувалася ожирінням, в іншому – кардіосклерозом.

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11:16 - 02 травня

За останню добу в Дніпропетровській області коронавірус підтвердили у 72 осіб, загалом в області – 436 випадків Covid-19.

Найбільше випадків діагностували у Дніпрі – 33. У Кривому Розі лабораторно підтвердили 29 нових випадків Covid-19.

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10:31 - 02 травня

Міністерство охорони здоров’я проконтролює, щоб на місцях усім медикам, які працювали з пацієнтами із Covid-19, були виплачені 300% зарплати за березень, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я вже направив листи головам ОДА, щоб вони відзвітували в розрізі кожної медустанови і кожного конкретного медпрацівника, який працював із пацієнтами з Covid-19, які суми і як їх було виплачено. Надходить дуже багато скарг, що стосуються невиплати, перш за все мова йде про виплату зарплати за березень, – сказав він на брифінгу в суботу.

Степанов підкреслив, що “усі гроші без винятку, які обіцяні, в розмірі 300% були перераховані на місця”.

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10:28 - 02 травня

Станом на 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавирусної  хвороби.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я щодо коронавірусу.

За добу виявили 550 нових хворих. 279 осіб померли, 1498 осіб виписано.

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10:28 - 02 травня

За минулу добу в Луганській області підтверджено два нові випадки захворювання Covid-19 – в Лисичанську і Новопскові.

За весь час досліджень на Луганщині відповідне захворювання лабораторно підтверджено у 37 осіб.

З них 5 – одужали, 32 – лікуються (13 знаходяться в медичних установах, 19 лікуються амбулаторно).

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09:10 - 02 травня

Завдяки карантину Україні вдалось не допустити повторення ситуації в Італії, якій прийшлось впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

– Люди, які потрапляють з Covid-19 до лікарень, мають знати: кожного приймуть і кожному допоможуть, – запевнив Ляшко.

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23:12 - 01 травня

У Харківській області з початку дії карантинних обмежень, спрямованих на недопущення поширення Covid-19, складено 1413 протоколів за ч.1 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Більшість адміністративних протоколів складено щодо осіб, які повернулися в країну і відмовилися від обсервації.

1 091 – щодо громадян за порушення карантинних правил самоізоляції.

Крім того, 214 адмінпротоколів поліцейські склали стосовно працівників підприємств, установ, організацій. 79 порушень виявлено серед керівників торговельних закладів харчування. 14 адміністративних протоколів працівники поліції склали стосовно перевізників.

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21:56 - 01 травня

Мукачівська міська рада дозволила з понеділка, 4 травня, відкрити парки і торгові центри для відвідування городянами за умови дотримання певних правил, повідомила прес-служба міськради.

– З понеділка парки і торгові центри будуть відкриті для городян. Також з понеділка дозволяється відвідування парків і скверів щодо дотримання соціальної дистанції та протиепідемічних заходів, – сказано в повідомленні.

У міськраді перерахували ряд вимог, виконання яких очікують від торгових центрів.

Зокрема, використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок, забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавицями, проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв.метрів, дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів, наявність дезінфекторів на вході.

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