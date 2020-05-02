Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 2 травня на коронавірус захворіли ще 41 людина.
Загалом у столиці 1 492 підтверджених випадок Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +3;
- Шевченкiвський +2;
- Солом’янський +2;
- Дніпровський +5;
- Святошинський +5;
- Деснянський +4;
- Подільський +3;
- Голосіївський +3;
- Оболонський +4;
- Дарницький +10.
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Нагадаємо, станом на 2 травня в Україні зафіксували 11 411 випадків коронавірусної хвороби. За добу захворіло 550 осіб.