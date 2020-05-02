Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 2 травня на коронавірус захворіли ще 41 людина.

Загалом у столиці 1 492 підтверджених випадок Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +3;

Шевченкiвський +2;

Солом’янський +2;

Дніпровський +5;

Святошинський +5;

Деснянський +4;

Подільський +3;

Голосіївський +3;

Оболонський +4;

Дарницький +10.

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Нагадаємо, станом на 2 травня в Україні зафіксували 11 411 випадків коронавірусної хвороби. За добу захворіло 550 осіб.